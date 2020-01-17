民調支持10紓困措施　25%受訪者指難改善民望

香港民意研究所今午(17日)公布市民對政府最新10項民生政策紓困措施調查結果，其中，「改善政府外判服務員工待遇」支持度最高，反應較差的是「為就業不足人士提供有時限現金津貼」及「為非公屋、非綜援低收入住戶提供現金津貼」。另調查反映市民普遍對新推民生紓困措施表示支持，惟對改善民望的作用不大。

調查於周三(15日)晚上至今早(17日)9時進行，透過網上問卷收集意見，在「香港市民代表組群」/「香港市民自結組群」分別訪問了1088及11,820人。結果顯示，「改善政府外判服務員工待遇」支持率淨值為+72%/+65%，「逐步增加法定假期」、「改革長者生活津貼計劃」、「進一步增加過渡性房屋」及擴大「$2乘車優惠」分別為+60%/+53%、+59%/+46%、+47%/+40%及+44%/+45%。

至於排在「尾二」及「包尾」的則是「為就業不足人士提供有時限現金津貼」，以及「為非公屋、非綜援低收入住戶提供現金津貼」，僅得+28%/+28%和+20%/+17%。

整體而言，該兩個組群的市民對有關政策的支持率淨值分別為+32%(市民代表組群)及+24%(市民自結組群)，在推出這些政策後，有否改變市民對政府觀感的淨值則錄得-1%/+2%。

香港民意研究所主席及行政總監鍾庭耀表示，雖然受訪市民對政府這次推出的民生政策紓困措施均表示支持，但從有否改變對政府印象的數據可見，持相反意見的百分比同為20%至25%，顯示對改善民望方面的作用不大。