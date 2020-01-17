修例風波：近3個月至少4宗涉槍械炸藥案　15男女被捕

自去年6月至今，因反修例風波引發的暴力示威仍未平息，且暴力不斷升級。在最近3個月，警方至少破獲4宗涉及槍械子彈及炸藥案，拘捕15名男女，年齡介乎17至63歲。

反修例事件以來檢獲武器庫事件簿：

行動日期/地區/檢獲武器/被捕人士

2020年1月17日/沙田/1支懷疑P80手槍及約100粒子彈/報稱提款機維修員的27歲男子

2019年12月20日/大埔/一支半自動手槍及44發子彈、一支AR15步槍及211發子彈/18歲男子，為2019年12月8日案件的通緝犯

2019年12月8日/港島及新界個地點/1支9毫米半自動曲尺手槍、逾百發子彈、1把武士刀、三把匕首、105發中空彈及5個彈匣、避彈衣、伸縮棍及煙花爆竹等物品/8男3女(20至63歲)，其中8人疑為「屠龍小隊」激進示威者團隊成員

2019年10月15日/大角咀及黃埔/3把已開鋒長刀、44把短刀、1個椏杈(彈珠發射器)、15把摺刀及迷你短刀、6個汽油彈及原材料，2個疑經改裝手提電話可引爆炸藥裝置、3架無人機及投擲器、大量護甲及棍等/2男(17歲、23歲)