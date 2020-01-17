涉收回佣及詐騙逾259萬元　上市公司前財務總監罪成候判

被告今在區域法院被裁定罪名成立，還押至2月21日判刑。

一名上市公司前財務總監串謀收受非法回佣約59萬港元，以委聘1間會計師樓提供服務，並將該上市公司的其他工作外判予1間由他擁有的顧問公司，詐騙上市公司逾200萬港元，早前被廉政公署起訴。被告今(17日)在區域法院被裁定罪名成立。法官勞潔儀將案件押後至2月21日判刑，被告暫時還押懲教署看管。

被告劉家聰，44歲，曾任華信地產財務有限公司(華信地產)前財務總監兼公司秘書，被裁定兩項罪名成立，即一項串謀使代理人接受利益，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條，及一項欺詐，違反《盜竊罪條例》第16A條。

案情指，被告於案發時是華信地產的財務總監兼公司秘書，並任會計部主管，負責處理華信地產及其附屬公司的會計及財務事宜。華信地產於2015年5月決定以逾3億3600萬港元收購一間公司。被告提議將相關的預備工作外判予獨立第三方，獲華信地產同意。

被告其後將該收購的內部監控檢討、稅務、財務諮詢及顧問服務，外判予1間會計師樓。華信地產及其附屬公司於2015年5月至2016年6月期間，就有關服務向該會計師樓支付共75萬4000港元，當中共約59萬港元其後被轉帳至被告的銀行戶口，而餘款則由該會計師樓繼續管有。

案情續指，被告於2015年6月19日成立希晴業務顧問有限公司(希晴)，他亦是希晴的唯一董事兼股東。於2015年6月至2016年10月期間，在沒有向華信地產披露他在希晴的權益，以及沒有向其他承辦商索取報價的情況下，致使華信地產及其附屬公司委聘希晴提供多項會計、稅務、研究、財務諮詢及顧問服務。被告作為華信地產的會計部主管，同意並批核了15張由希晴發出的發票，獲發放款項共逾200萬港元。