修例風波：教局聘助理行動主任巡學校　需具5年執法經驗

教育局今日(17日)公開招聘助理行動主任(中央監察)的非公務員職位，要求申請人曾在執法部門，例如香港警務處等工作最少5年，並曾擔任警長或以上職級；受聘人需要負責到懷疑未註冊學校巡查及撰寫調查報告。

根據公務員事務局資料顯示，該職位屬於教育局教育基建分部職位，入職條件為在執法部門，例如警務處、廉政公署、海關或入境事務處工作最少5年，並曾擔任香港警務處警長或以上職級，或同等職級，以及擁有執法經驗等。

職責包括到懷疑未註冊學校巡查及撰寫調查報告；在巡查時帶領行動或協助進行巡查行動；搜集證據，包括向證人及涉嫌人士錄取口供；在巡查完成後負責跟進工作，包括在有需要時與其他部門聯絡；在檢控程序中到法庭作供；以及上級指派的有關工作。

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期為1年。職位以212港元時薪聘請，每周工作14小時。

立法會議員許智峯質疑教育工作有何需要執法人員去監察及處理，直斥港府如同極權政府，打算清算教育界，製造寒蟬效應，要求教育局立即解釋。

教育局晚上回覆時澄清，助理行動主任（中央監察）只負責打擊未經註冊學校的相關工作，不會巡查符合法例要求的註冊中小學及幼稚園，更不會監察學校教材。局方現時共聘有7名兼任助理行動主任（中央監察），是次公開招聘的目的是聘用一相關職位，以填補空缺。

另局方就網上有人捕風捉影，對有關招聘及職位發布不實消息，企圖抹黑局方的專業工作及個別職系人士，實屬別有用心，對此深表遺憾。