稱在娛樂場被迫刷卡套現　韓男洗黑錢後報假案法辦

一名南韓男子周二(14日)到司警局報案，稱去年12月9日在路氹區娛樂場與人傾生意時，遭人擅自存入不明來歷的1000萬韓圜(約6.7萬港元)，並在脅迫下刷卡套現5.2萬港元交予對方。惟警方調查後發現雙方在「你情我願」下交易，懷疑與洗黑錢活動有關。

涉案人姓NOH(盧)，男性，57歲，南韓籍，報稱服裝商人，警方以清洗黑錢罪對他落案起訴，移交檢察院跟進。司警指，案中疑犯周二到司警局，聲稱去年12月與一名在香港認識的印尼籍男子相約傾生意，期間對方要求提供一個南韓的銀行帳戶作經營業務之用。隨後對方聲稱向帳戶存入一筆1000萬韓圜的不明來歷資金，並要求提取相關款項。他一度拒絕，但在對方要挾下，最終刷卡套現5.2萬港元，提取相關款項並交到對方手中。

疑犯聲稱事後趁機逃到香港，隨後收到銀行通知銀行帳戶涉嫌收到詐騙所得的黑錢，而南韓警方亦聯絡要求返回南韓投案，由於事件在澳門發生，因此到澳門要求司警協助。司警接手調查後發現疑犯的口供與事實不符，根據「天眼」影像顯示，他並非在不情願和被要挾的情況下提款。

司警又指，去年2月亦曾有類似事件發生，另一名南韓籍男子得知銀行帳戶被凍結，警方要求協助調查後，便到澳門向司警求助，從而製造無辜假象。