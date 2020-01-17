政Whats噏：被浸大解除教學工作　邵家臻將面對紀律聆訊

因2014年違法佔領行動(佔中)案而被判入獄8個月嘅社福界議員邵家臻，今日(17日)晏晝收到浸會大學通知，解除佢嘅教學工作，雖然講師身份仍然存在，但大學已經就佢去年4月9日因喺佔中案被判有罪一事成立內部調查委員會，將會進行紀律聆訊。邵家臻認為事出突然，大學咁做係「政治打壓」，又話法院下月將處理佢嘅上訴，質疑大學喺未有上訴結果嘅時候，急於召開聆訊，係有違程序公義。

邵家臻話佢上個禮拜四(9日)發現下學期嘅教學工作被抽起，所以同系主任了解，但對方話唔知情，佢今日晏晝3點先接獲有關信件，即場要求帶埋律師同工會代表應訊，但大學話過往無類似做法，亦無交代聆訊日期。邵由2007年起正式成為浸大全職講師，佢話自己工作表現一直相當理想，亦得到系主任同學生嘅肯定。

邵強調今次被解除教學職務明顯唔係佢個人嘅工作問題，而係「政治清洗、打壓」問題，形容「一日唔將邵家臻趕盡殺絕，一日都唔收手」，亦唔係守住教席，而係守住大學尊嚴、浸大咁多年嚟嘅傳統同校訓，希望大家關注事件。