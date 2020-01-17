政Whats噏：連續兩日隨街停車　周偉雄被封「周違泊」

有區議員兩日兩度被揭發違例泊車，尋日(16日)第一次被揭發違泊後強調無下次，點知今日(17日)又嚟料，講緊嘅係葵青區議會葵盛東邨區議員周偉雄。事緣有讀者報料，話今日喺旺角西洋菜街發現周偉雄涉嫌違泊，明明尋日先被東網另一位讀者指佢喺葵青區違泊，當時周偉雄實牙實齒話下次唔會(違泊)，所以讀者鬧爆周無誠信，違泊最少15分鐘，提議佢不如改名做「周違泊」喎。

周偉雄接受查詢時再次承認違泊，但就死撐唔係長期停泊、冇搞到塞車同冇被警察抄牌，佢話當時搵唔到位，於是就將架車泊喺馬路邊，落車買嘢期間一直有留意路面情況，仲話架車係視線範圍內50米。眾所周知，違泊即係違例，但周竟然賴政府都市規劃做得唔好，先會有違泊同道路擠塞嘅情況出現，好似個別新落成嘅公共屋邨車位不足，搞到唔少居民嘅「搵食車」都冇位泊。

周亦將矛頭直指從事汽車維修、五金買賣等行業，批評佢哋經常用雜物長期霸佔咪錶位，令到真正有需要泊位嘅車主冇辦法泊好架車，被迫冒險違泊。無論點都好，冇車位並非違泊嘅藉口，而市民對區議員嘅要求亦更加高，仲被市民批評冇誠信，不過今次周就再冇講下次唔會喇。