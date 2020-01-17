5人涉走私瀕危植物被捕　包括163棵蘭花及16公斤參片

農曆新年臨近，出入境人流開始增多，各地口岸的走私活動轉趨頻繁。澳門執法部門近日展開「冬防行動2020」，加強打擊各類違法行為，連日來在關閘口岸及港珠澳大橋澳門口岸，共查獲5宗違法進口屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》規範物品的案件，包括4宗蘭花及1宗西洋參片。涉案的5人均為澳門居民，目前已被起訴。

違法攜帶蘭花入境的個案，其中2宗在關閘口岸截查入境旅客時發現，關員分別從2名入境人士攜帶物品中查獲蕙蘭2棵及蝴蝶蘭3棵；其餘2宗則分別於關閘口岸及港珠澳大橋口岸車道截獲，分別在兩輛粵澳兩地牌私家車內發現40棵及118棵蝴蝶蘭。4案共緝獲蘭花163棵，均屬《公約》附錄II所載的物種。

另外，日前一名經港珠澳大橋澳門口岸入境人士所攜行李內，被檢出30盒西洋參片，連包裝約重16公斤。

涉案5人因未能出示進口相關物品所需具備的准照及許可證明書，涉嫌觸犯《公約》被起訴，一經判罰，可被科處5000至10萬澳門元罰款。同時，涉案人士亦涉嫌違反《對外貿易法》規定，可被罰款5000至10萬澳門元，而查獲物品亦會歸澳門特區所有。