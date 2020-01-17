多校爆集體流感涉44學生　兩長者危重需用呼吸機

澳門目前踏入流感高峰期，當地衞生局今(17日)接獲6宗流感樣疾病群集性感染報告，涉及44名學童及學生，年齡介乎1至12歲。

澳門衞生局指，以上患者分別自周二(14日)、昨日(16日)及今日起，陸續出現發燒、咳嗽、咽痛等上呼吸道症狀。部分患者已接受診治，其中聖公會中學(澳門)、包剪揼托兒所及魯彌士主教幼稚園，分別各有一名患者因甲型流感及高燒不退需住院治療，現病情穩定，其他患者無重症及無住院情況。

局方已安排採集部分患者的呼吸道樣本送檢，以上場所已加強清潔消毒和保持室內空氣流通等感染控制措施，以及嚴格執行患病學生及員工隔離的規定。

另外，局方接獲兩宗澳門居民的流感重症病例，首例為67歲男性，過往有慢性阻塞性肺氣腫病史，他在周三(15日)出現發燒、氣促等症狀，其呼吸道樣本對甲型流感病毒呈陽性反應，翌日凌晨因呼吸衰竭而需用呼吸機輔助呼吸，目前患者生命體徵穩定，意識清醒。第二例為81歲女性，有心臟病史，她周三的呼吸道樣本對甲型流感病毒呈陽性反應，同日出現呼吸衰竭而需用呼吸機輔助呼吸，目前患者生命體徵穩定，翌日停用呼吸機。2名患者均沒接種今季流感疫苗。