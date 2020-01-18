東方日報A1：搗黑暴軍火集團迄拘13人　砌槍狂迷落網

反修例風波持續逾七個月，警方上月接連偵破多宗槍械及爆炸品案，經追查後近日截獲一批美國寄港的郵包，發現內藏大批彈藥及槍械零件，懷疑有人暗中拼裝槍械。O記昨晨採取行動，於沙田公屋單位搗破黑暴軍火集團，拘捕九十後「砌槍狂迷」及搜獲一支P80半自動手槍及近百發子彈。警方相信他與極端勇武組織有關聯，有人是暴徒的「槍械供應商」，裝嵌手槍後再分發予有關人士，企圖在集會示威遊行興風作浪，造成死傷。警方迄今已拘捕十三人，共發現四支P80手槍。

被捕的廿七歲男子，報稱提款機維修技工。警方上月八日至今偵破多宗槍械及爆炸品案件，共拘捕十男三女。

警方經情報分析及順藤摸瓜調查後，上周二至上周五在土瓜灣一間速遞公司，截獲十個由美國寄往香港的可疑郵包，發現內藏共三百六十二發長槍子彈及一百五十發九毫米短槍子彈，其中包括可用於AR15長距離步槍及S80半自動手槍的子彈，另有瞄準器、前後準星、手把等槍械零件及九十九條引爆電線，相信有不法之徒意圖拼裝槍械。

警方有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華在記者會上指，昨晨八時許派員掩至廣源邨一帶埋伏監視，待目標男子現身後，一擁而上將他制服。警員隨即持法庭手令搜查上址一單位，期間搜獲一支性能良好的P80半自動手槍及九十二發子彈，其中四十七發子彈被藏於七個彈匣內，手槍可以隨時發射，但未知是否曾經使用，其後以涉嫌無牌管有槍械及彈藥，拘捕涉案男子，他現正被扣留調查。

據悉，疑犯熟悉機械，對「砌槍」素有研究，而涉案槍械及配件均從購物網站購入，相信有人利用拆件郵遞，減低被發現機會，再以類似集運方式將郵包送抵收發點，並用假名及假資料蒙騙執法機構，以掩飾真正身份及住址。

警方指，今次案件與之前同類案件有相似之處，包括再次檢獲P80半自動手槍及中空子彈等，估計被捕男子與極端勇武組織有聯繫，負責收取郵包及裝嵌槍械，再分發予有關人士，企圖在日後的示威遊行中使用，藉此襲擊警務人員及製造混亂。警方未能確定行動是否已瓦解相關集團，現正進一步調查案件，不排除稍後有更多人被捕。至於本案與本周二在上水坪輋河壩村揭發的爆炸品案是否有關，則仍待調查確認。

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