東網透視：大叔20多年煙酒不離口　搣甩心癮為礦山保育跑

60歲大叔跑甩煙酒癮，用雙腳為馬鞍山礦場保育出一分力。健步如飛的葛行輝，一身短褲、波鞋的專業跑手造型，難以想像他曾有逾廿年時間煙不離口，年輕時曾「2日3包煙」，終日以酒代水。10年前一次手術成為戒煙、戒酒契機，之後他巧遇跑步比賽，一跑便跑了10年成為業餘長跑跑手，「華麗轉身」的他將於3月參與第4屆香港礦山挑戰賽，化身保育大使。

葛行輝從事廣告業數十年，工作環境影響加上壓力大，吸煙及飲酒成為減壓途徑。他形容，「咳到甩肺都要食」，辦公室煙灰缸更不足夠放置他每日燒點的煙頭，需改用碟盛載，每日下班後均與同事到酒吧喝酒，「辛苦搵來志在食，（飲酒）1個禮拜起碼有5晚，周末再飲得勁啲」，由下午6時飲至凌晨3時。

花天酒地20多年，步入半百的葛行輝當時遇上聲帶生繭需做微創切除手術，兩星期康復期不能吸煙，令他煙癮大減並決心戒煙，狠心拋棄家中香煙，同時減少飲酒。一改陋習後，他改為早睡早起，有一次發現寓所樓下有跑步比賽，跑手號碼布吸引他的目光，令他萌生「不如試下參與」的意念，從而展開人生新一頁。

葛行輝坦言，從沒想過會成為一名跑手，亦沒想過追求名次等目標，但有幸在五年內完成馬拉松界六大賽事，分別到波士頓、倫敦、柏林、芝加哥、紐約及東京參加馬拉松。今年更獲邀請擔任香港礦山挑戰賽的大使並首次參賽。他認為，礦山挑戰賽有別於一般比賽，跑經賽道時可感受昔日礦工的生活，並非單單走入山林。

賽事由基督教信義會舉辦，於3月1日舉行，今年主題為「Be Mine,Moving UP」(堅我如初)，象徵參賽者要有如鐵礦石堅硬的特質，並保持堅毅不屈的初心，迎接未來種種挑戰。賽事設有18公里挑戰賽、12公里公開賽及8公里體驗賽，6歲或以上即可參與。參加者需化身成昔日礦工，走上70年前礦工的工作及生活路線，並完成各項任務，籌得款項將用作支持礦村文化保育及活化工程，並推動公眾教育工作。