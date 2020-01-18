Dr.東：4%幼小學童有分離焦慮症　親子互信可減黐身

幼兒依賴雙親是天性，不少人看見父母離開便哭喊不安，但這種「黐身」現象若延至4歲以後，便有可能是分離焦慮症的徵狀。精神科專科醫生李明沖表示，照顧者若離開幼童一段時間，小童即感驚恐及焦慮，甚至出現呼吸加速、心跳加快、坐立不安等徵狀，亦無法專注做自己想做的事，家長便應留意。他建議父母與子女透過溝通建立互信，並讓子女相信「爸爸媽媽會喺度」，從而逐漸紓緩兒童對父母不在身邊的焦慮情況。

與照顧者分開後感到害怕及發出警號，這是動物的自然天性，因此，不少幼童在雙親出門或短暫離開時，會哭喊不滿，及到處尋找雙親。然而，正常小朋友在上幼稚園後，分離焦慮感便會慢慢減緩甚至消失。如上小學後仍不習慣與父母分開，繼續「黐身」，便要小心。

李明沖指，有4%幼稚園至小學的學童患有分離焦慮症，一旦父母離開自己，他們便會感驚恐及擔心，如憂慮父母不返回、自己被拐帶等，擔心以後再見不到父母，然後出現呼吸加速、心跳加快、坐立不安等徵狀，甚至會連續向父母撥打數十通「追魂Call」，小童更無法專注做自己想做的事。

兒童患上分離焦慮症，有時問題出在雙親身上。李明沖表示，曾有病人在小4時目睹有精神病的母親自殘，該名少年致電999熱線召救護車，挽回了母親一命，但他自此與離開母親後便感憂慮，擔心沒看好母親致慘劇重演。由於母親服用藥物後精神會變差，甚至昏昏欲睡，該名少年每日均提高警覺致晚上失眠，之後更因睡眠不足及擔憂母親安危而不願上學，反引致母親不滿他拒絕上學而大發雷霆。

李明沖又指，有些家長因感子女「黐身」，離家時會悄悄出門，不告知子女他們何時回家。亦有家長怕子女亂跑，會說：「拖實呀，唔係就會有壞人捉走你」之類的話，上述做法往往弄巧反拙，孩子因不知父母的去向，或被父母的言論嚇倒，更加缺乏安全感。他建議父母應與子女加強溝通、建立互信，並嘗試陪同孩子到公園玩，過程中，家長應讓子女隨時看得見，以加強安全感，讓他們知道父母就在身邊。

※有你最關心的醫健資訊，請瀏覽：