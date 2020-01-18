網民熱話：外傭新煮意　生鐵鑊加電磁爐搞邊科？

煮到就得！網上常常見到外傭姐姐發明不少煮飯「新方法」，近日（16日）就有僱主上網發文，稱外傭姐姐將圓底生鐵鑊放在電磁爐上煮食，最終成品竟也不差，讓人苦笑不得。網民看後亦調侃稱：「正在想像隻鑊頭碌碌轉嘅畫面。」

相信是僱主的Lau Man Chi Apple在Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」分享相關圖片，只見一個電磁爐上放着一個圓底的生鐵鑊，看上去十分奇怪。貼文亦忍不住發問：「咩玩法？」事發相信是家中外傭誤會，將生鐵鑊放在電磁爐上煮食，造就這一對奇怪組合。不過究竟如何放得上去，僱主笑稱：「佢一直扶住個鑊唔敢放手。」僱主其後分享「成品」相，從附圖上看，賣相似亦不差。僱主最終大呼「一直被瞞騙」，「原來所有鑊都可以用電爐。」

貼文發出後，有網民驚訝如此煮法，最終食物竟也不差：「煮出嚟個樣仲好靚仔添喎」；有人分享自家外傭亦曾試過：「真係煮到㗎，我姐姐都試過」；不過也有人表示應該體諒：「佢哋住嘅地方電器都唔多件㗎。」

網民有話說：

黎棋：工人有特異功能識得自己發電

Sing Song：之前有姐姐將電煲放落明火爐，嚇死

Kit Ip：真係高手，好有耐性先煮熟，辛苦曬

※緊貼網民熱話，掌握最熱話題，請關注網民熱話fb：