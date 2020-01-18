陳帆承諾審視紅磡站調查報告　涉刑事必追究

耗資料達千億元的沙中線工程將局部通車，大圍至啟德段連接原來的馬鞍山線(屯馬線一期)，下月14日開通。運輸及房屋局局長陳帆今早(18日)在電台節目表示，屯馬線在過去數月試運時驗收順利、理想，符合良好狀態，可投入服務，但亦要考慮連接服務，及與專線小巴、巴士營運商安排轉乘優惠，故訂定在下月通車。

陳稱，屯馬線其中一個功能是分流東鐵線和馬鞍山線乘客，相信港鐵有能力處理在工作日通車，應付上班日人流。他估計大部分乘客會經鑽石山站，轉乘觀塘線往九龍東方向及過海，認為觀塘線有足夠容量應付。他指港鐵將因應需要，調派來往繁忙車站的短途穿梭服務。

至於沙中線紅磡站工程問題，陳帆指獨立調查委員會已完成獨立聽證，進入寫報告階段，完成後政府會深入審視，如當中有刑事成分，必會將違法者繩之於法。陳預計屯馬線全線明年年底可通車，紅磡至中環段由於東鐵線大學站早前信號系統電纜被毀，須延至2022年第一季通車。

陳帆又提到政府推出的10項民生措施，租務管制爭議相當大，社會未有共識，亦可能帶來業主揀租客、租盤減少、減低維修意欲等負面效果，政府需再深入研究，需時約一年多，政府抱開放態度探討，未有定案。他在節目後補充，指會着手成立研究小組，尋求一個可執行的實質方案，又指劏房的定義可從結構、租金、收費上釐訂，可以有多變化，「唔能說得太死」。