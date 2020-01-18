政府擬淘汰歐盟四期柴油車　40越野車慢駛抗議

一眾四驅越野車車主今早(18日)將數十架越野車停泊在中環龍和道一帶，抗議政府計劃一刀切淘汰歐盟四期柴油商業車輛，迫使他們需在指定限期內放棄其愛驅。有車主批評，由外國引入的四驅越野車符合歐洲環保水平，狠斥香港法例落後，竟要求車主放棄具價值的車輛。有車主不排除提出司法覆核。立法會環境事務委員會將於下周三(22日)討論事宜。

近40名車主將「環保政策不環保、浪費資源好離譜」、「唔該畀條生路」等示威標語貼在車身上，期後慢駛前往政府總部，向環境局代表遞交請願信。香港汽車及交通關注組召集人葉世雄表示，現時全港有約700輛四驅越野車，均屬私人擁用，並非用作商業用途，認為政府不應全面淘汰相關車輛，又指世界各地車迷爭相入手此類四驅越野車，部分車已停產，港府卻要求淘汰及迫使車主放棄，形容事件將成國際車壇笑話，有車主明言不排除提出司法覆核，推翻政府決定。

另一車主區先生指，由外國引入約60萬港元的愛驅，大讚車輛負重力強，適合行走不同路段。他強調其環保水平符合歐洲標準，惟香港法例落後，要求車主淘汰愛驅，對此感心痛。

環境局提交到立法會的文件指，歐盟四期車輛排放的可吸入懸浮粒子和氮氧化物分別佔全港車輛排放量的23%及19%。未來計劃透過資助車主分階段淘汰歐盟四期柴油商業車輛，減少路面空氣污染物排放，從而進一步改善空氣質素。政府已預留71億港元用作發放特惠資助，料在今年第四季推行此特惠資助計劃，最後一批車輛將於2027年年底淘汰。