過渡性房屋3年增5000伙　覓地視乎基建配套

政府早前發表10項紓困措施，其中提到調高過渡性房屋的供應目標，由未來3年1萬個增加至1.5萬個單位。運輸及房屋局局長陳帆今(18日)發表網誌，指覓地作過渡性房屋時，會視乎其規劃用途、地形、地勢及所需基建配套等因素，物色具潛力且基建設施配套相對成熟的用地。他稱正與民間團體、商界和專業技術機構，審視數幅政府及私人短期閒置土地構建過渡性屋邨的可行性，會定期向立法會房屋事務委員會提交報告交代推行進度，增加透明度和問責性。

陳帆指出，要達成新目標並不容易，政府需與民間團體緊密合作，彈性運用社會資源。他稱在配套成熟及合適的地方建構過渡性房屋，令發展可與周遭的環境及社區得以融和，提倡鄰里互助精神，促進社會和諧及增加社會資本。他表示，不會考慮在短時間內會展開其長遠用途的土地，或面積較小、對周邊生態有嚴重影響的土地推展過渡性房屋。

他續稱，除非土地位於「住宅」地帶及符合該地帶所標明的發展限制，否則在鄉郊地區作為期3年或以下的過渡性房屋項目，必須先獲得城規會的許可，提交規劃申請時，亦須提供包括交通、環境及生態等方面的技術評估等。他又強調用作過渡性房屋的土地，與其日後會否作其他用途並無關連，因土地持有人仍須就改變土地用途向城規會申請。