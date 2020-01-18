恐懼教室？曱甴蟒蛇爬上身　爬蟲迷開班欲消偏見

曱甴、蛇、蜘蛛……人人見而誅之，Ivan偏偏視牠們如掌上明珠。你覺得他「重口味」？他決定帶上他的爬蟲類寶貝們搞體驗班，望消除大眾對「另類動物」的偏見。

Ivan和爬蟲類動物的緣分，由童年開始締結。小時候同學們的玩伴是遊戲機，他就趁下雨天鑽進電單車底找動物朋友，數數蝸牛，尋鼻涕蟲。同學們覺得Ivan核突又奇怪而疏遠他，他卻自得其樂︰「動物簡單啲，唔會好似人咁『蠱惑』，我覺得同佢哋仲易相處！」

Ivan的第一隻寵物是隻水魚，在街市見到牠背上有個小駝峰，覺得可愛便買回來養，一養就是十六、七年。由最早期四出搜羅購買到收養動物，寵物數量超過150隻，包括爬蟲類、折枝類、兩棲類及哺乳類動物。

150隻寵物中，過半都是被人棄養的。Ivan直言，不少爬蟲愛好者抱着「收藏家」心態，不斷追求貴價、罕見、甚至變異品種的動物，以滿足自己「集郵」的欲望。可惜的是，他們大都不了解動物的習性，未能好好照顧牠們，最終棄養。

爬蟲類物動物不討喜，或只是一時寵兒是主流現實。Ivan深信教育是唯一出路，遂於兩年前開始舉辦「奇異動物體驗班」，希望從下一代着手，讓他們和動物近距離接觸，引領他們欣賞另類動物可愛的一面。

出場的動物有刺蝟、大青蛙、蛇、蜥蜴、龜等。小朋友率真活潑，初時難免會出現因為害怕而抗拒的情況，例如拍枱、大叫等，無意中會嚇壞或傷害到動物。Ivan最擔心的是動物會因為受驚而咬他們，所以事前都會與家長「打底」，動物出場前都會提醒及教導小朋友正確和動物的相處方法。他坦言沒有替動物剝毒牙︰「佢哋本身就係有毒，我唔會為咗討好人而傷害動物。」

訪問當日是星期六，Ivan要應付四場活動，包括上午教兩場工作坊，下午兩場當小朋友生日會嘉賓。他前一晚已將動物及物資「打包」，裝滿了三大個手提袋。「一起身成袋好似走難咁拎出去，過程好辛苦」。其中一次心痛經歷是一條球蟒在活動時着涼，他得負上五位數字的醫藥費。後來，他決定收養更多不同品種的蛇，讓動物們輪流休息。

Ivan堅信，體驗是最好的教育，讓小朋友和動物有近距離接觸，才是教會他們愛惜大自然的最有效方法。一起用四分半鐘睇片，看看你會否對Ivan的寶貝們改觀？