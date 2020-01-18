小一派位交表　家長為求子女讀名校月花萬元

俗稱大抽獎的小學「統一派位」今(18日)開展程序，在41名校區校網派位中心嘉諾撒聖家學校，陸續有家長交表。有家長為栽培子女入讀心儀學校，為子女報讀多項補習班及興趣班等，月花數千至過萬港元而毫不手軟。

任職銷售員的朱先生指，女兒第一志願是九龍塘瑪利諾修院學校(小學部)，認為名校師資較好，但信心一般，「都係大抽獎㗎喇」。他承認入讀名校要多才多藝，故早已每月花5000至6000港元栽培女兒，報讀普通話、英文及游泳班，雖有壓力，但認為值得，「為小朋友未來著想」。

剛為大兒子交表的譚太說第一志願是喇沙小學，其後是拔萃小學和九龍塘官立小學，指心儀學校的成績較佳，學術氣氛良好。她又透露已獲另1間私校取錄，作為後備方案。為替兒子「增值」，譚太每月花6000至7000港元安排兒子參加溜冰等興趣班，3月準備聘補習老師一周三堂專攻學術科目，令每月總花費近萬港元。她稱不會勉強兒子，若他不願意就作罷，她又稱2年前因再誕子而搬到畢架山，月租達4萬元，若大兒子能成功入讀好學校，弟入讀同一學校機會很高，但她否認為「鋪路」而特意搬屋。