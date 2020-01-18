每日一片：貨車司機唔睇線？兩車迴旋處相撞

任何車出入迴旋處，司機都應該選定行車線，以免發生意外。近日有私家車在迴旋處駛入路口時，有一架貨車疑「睇錯線」，突然在鄰線切線，與私家車相撞，其後私家車更撞壆才「停低」。

事發在昨日（17日）下午近5時，地點發生在十八鄉交匯處。從Facebook專頁「HongKong CarCam」轉載的車Cam片所見，一架黑色私家車在迴旋處行駛途中，「打燈」駛出迴旋處，旁邊的貨車亦「打燈」，準備切線。兩車駛至一個路口時，私家車駛入，但貨車同時切線，造成兩車相撞。私家車左右搖晃，向前撞壆後才「停低」。事後網民發貼文，勸司機「小心駕駛」，並認為「大車錯曬」要「賠錢」。

網民認為貨車司機「cut線係錯」，認為要「賠錢」。但有人批評私家車司機「用條命証明人地錯，搏賠錢」，認為私家車司機可以「避免」意外發生，亦有人笑言私家車司機「識收錢換車」。

警方證實在當日下午5時04分接報意外，私家車為女司機，姓陳，67歲，而貨車的男司機姓莫，54歲，雙方報稱冇受傷，案件以「交通意外無人受傷」處理。