維園年宵明開鑼　檔主料人流氣氛遜往年

食物環境衞生署今年以保障市民為由，取消農曆年宵的乾貨攤檔，只提供濕貨和快餐攤位。一眾檔主今(18日)到維園作最後準備，為明日(19日)開鑼的年宵市場打點。有花檔檔主預料今年因欠缺乾貨攤位，影響人流及氣氛，故入貨量較往年少；有熟食檔主指今年為節省成本減少聘請員工，但對銷情仍感樂觀。

東網記者今午到維園視察，年宵攤檔之間的空間位置明顯增加，通道較闊，但氣氛較冷清，只有花檔員工默默整理桃花、大桔等，有別於以往設乾貨攤位時人頭湧湧。有市民已急不及待到維園買年花，指年宵氣氛不夠。

在年宵擺檔近半世紀的譚先生預計今年人流較往年少兩成，今年入貨量減少三分一，少了千多枝蘭花及百多棵桃花，價錢與去年相若，「唔加得價，務求快啲清貨，早啲清貨早啲走，驚搞事啊」，又指昨日(17日)維園有安排檔主演習，若一旦發生示威活動，屆時會有廣播呼籲檔主離開維園，亦會有警員驅趕，但他相信示威者不會騷擾年宵。

已參與年宵10年的檔主陳小姐擔心示威活動影響交通，降低市民出外意欲，她亦減少入貨量20%至30%。她認為今年競爭較大，因場內以售賣鮮花為主，她特意引入較特別的品種，例如每枝售180港元的「婚紗蘭花」，一般蘭花售約100港元，冀吸引不同客人。

經營熟食攤位的負責人黃女士指，為節省成本會減聘人手，但對銷情感樂觀，直言「無得擔唔擔心」。