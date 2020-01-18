政Whats噏︰容海恩新春添喜慶　今誕8磅B女

容海恩(右)再誕下BB女。(容海恩 Eunice Yung fb)

立法會議員容海恩(Eunice)去年1月誕下女兒袁昌蔚，成為首位在任期間成為媽媽嘅立法會議員。事隔唔夠一年，佢又再誕下BB女，大女昌蔚話咁快就「升呢」做姐姐喇。Eunice今日(18日)中午就喺社交平台宣布呢個喜訊，留言話︰「Welcome to this world(歡迎來到這個世界)，8磅B女出世喇！爸爸媽媽希望妳健康快樂成長」，仲附上與丈夫同細女嘅合照添。

Eunice上載嘅照片可見，Eunice精神奕奕，身為爸爸嘅袁彌昌面帶微笑，難掩再添千金嘅喜悅，至於主角B女就面圓圓，面紅卜卜，十分可愛。多名立法會議員包括陸頌雄、謝偉銓、陳恒鑌、柯創盛同環境局局長黃錦星等都留言道賀，當然仲有曾經同袁彌昌、Eunice兩夫婦嘆日本菜嘅前立法會議員鄧家彪啦。

查實Eunice今個星期都仲有返立法會出席大會會議兼發言及投票，尋日(17日)亦現身立法會，今日佢就公布誕女，臨盆前仲掛住工作，真係勤力。唔知佢幾時會返立法會請大家食薑醋呢？