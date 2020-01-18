修例風波：料萬人參與明日中環集會　或以流水式進行

民間集會團隊今日(18日)召開記者會，交代明日(19日)於中環舉行的「天下制裁集會」安排。發言人劉頴匡指，由於公眾集會及遊行上訴委員會已駁回上訴，將改為在遮打道舉行集會。

他指，集會範圍涵蓋整條遮打道，包括昃臣道、美利道及遮打花園，可容納3萬至5萬人。雖然集會開始時間是下午3時，但預計場地會擠迫，呼籲市民2時左右開始進場，可由港鐵中環站畢打街出口、香港站以至上環站進場，由西面向東面前進，若整個集會範圍被「逼爆」，會安排流水式向東面離開。

劉重申明日沒有遊行，只會在參與人數超過5萬人才會安排疏散，指根據不反對通知書，預計明日會有5000至1萬人參加集會，已安排100名糾察以確保集會範圍內的安全。他認為若警方未能控制場面，將出現警民衝突，要求警方若決定解散集會，需公開通知，並給予時間解散。

他又表示，明日會有12個國家，共22個城市一同舉行活動。對於警方在今年首次發出反對通知書，他呼籲市民積極參與集會，用最龐大的民意「反對你個反對」。

民間人權陣線曾於去年8月18日發起的反對修訂《逃犯條例》大型「流水式」集會，民陣原計劃由維園遊行到中環遮打道行人專用區，惟警方反對原定遊行路線，故民陣將遊行改為在維園舉行「流水式集會」，集會於當晚11時結束，示威者及後陸續散去。