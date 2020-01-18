兩女童甲流併發腦病變 一人嚴重一人危殆

香港新增兩宗兒童感染嚴重流感個案，其中一名26個月大的女童，昨日(17日)起出現發燒及嘔吐，隨後出現抽筋，今日(18日)被帶往伊利沙伯醫院急症室求醫並入院接受診治，同日被轉往該院兒科深切治療部接受進一步治療。病人的鼻咽採樣樣本經化驗後，證實對甲型流感(H1)病毒呈陽性反應。臨床診斷為甲型流感併發腦病變，患兒現時情況危殆。

初步調查顯示，病人未有接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊，其家居接觸者至今沒有出現病徵。

另一名涉及過往健康良好的29個月大的女童，自周日(12日)起出現發燒、咳嗽、流鼻水及抽搐。她於周一(13日)被帶往屯門醫院急症室求醫並入院接受診治，及後被轉往該院兒科深切治療部接受進一步治療。病人的鼻咽分泌樣本經化驗後，證實對甲型流感(H1)病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發腦病變，病人現時情況嚴重。

初步調查顯示，該女童未有接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊，病人的妹妹最近確診感染甲型流感並已痊愈，其父親最近亦出現發燒並已求醫，其他家居接觸者至今沒有出現病徵。