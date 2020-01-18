香港增9宗武漢肺炎懷疑個案　八旬病婦情況危殆

武漢肺炎來勢洶洶，衞生防護中心通報，截至今日(18日)傍晚，香港新增9宗新型冠狀病毒的懷疑個案，病人年齡介乎2歲至80歲，分別在瑪嘉烈醫院、屯門醫院及​威爾斯親王醫院等5家醫院接受治療，當中在北區醫院治療的80歲婦人，因自身疾病情況危殆。

通報指，新增9宗懷疑個案，大部分病人對人類鼻病毒、腺病毒及流感病毒等呈陽性反應，而該名80歲的女病人，化驗結果未明。自武漢肺炎在內地爆發以來，香港至今累計呈報89宗懷疑個案，而公立醫院至今未有確診感染新型冠狀病毒個案。

醫管局發言人提醒市民，公立醫院已實施限制探病的措施。局方建議市民如果有發燒徵狀，或曾經密切接觸來自可能傳播新型冠狀病毒地區或國家而有呼吸道感染徵狀的病人，應避免前往病房探訪病人。公立醫院訪客進入臨床範圍時必須戴上口罩，進入或離開醫院時亦需洗手。局方會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，監察最新的發展，並隨時向公眾及醫護人員提供最新資訊。

新增武漢肺炎懷疑個案表：

個案/年齡及性別/入住醫院/化驗結果

1/9歲男童/瑪嘉烈醫院/腺病毒

2/50歲女子/瑪嘉烈醫院/未明

3/80歲女子(情況危殆)/北區醫院/未明

4/55歲女子/屯門醫院/甲型(H1)流感病毒

5/57歲男子/屯門醫院/未明

6/4歲女童/沙田威爾斯醫院/腺病毒，甲型(H3)流感病毒和呼吸道合胞病毒

7/2歲男童/沙田威爾斯醫院/腺病毒和甲型(H1)流感病毒

8/39歲男子/伊利沙伯醫院/人類鼻病毒/腸病毒

9/60歲男子/伊利沙伯醫院/未明