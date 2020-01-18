修例風波：警二代被欺凌　校方啟動危機處理程序

有警嫂在網上發文，指其兒子就讀聖公會德田李兆強小學，去年10月她曾向班主任表示，希望校方隱藏兒子父親的職業，但其後兩位老師先後在全班詢問學生家長職業，標籤警察子女，又指涉事教師煽動學生對警察的仇恨情緒，其子受到同學孤立及被嘲笑父親為警察，需會見精神科醫生、臨床心理學家及社工。她聲稱其子經診斷後發現學校處境令他嚴重受壓，導致行為及情緒倒退，需要休學及轉校。

發文者曾向教育局觀塘分區作出投訴，但形容對方態度惡劣，並認為對方無意跟進，因此對教育局及教育界感到絕望，並對香港未來感到堪憂。校方今日(18日)在校網發聲明，指校方在社交媒體得悉有關該校的傳聞後，已立刻啟動危機處理程序，並嚴謹跟進事件。

校方續指，一直重視正向教育，致力為學童提供一個安全的學習環境，近日已緊密聯絡家長，希望提供一切可行的協助。教育局發言人回覆時指，知悉事件後已與有關學校聯絡，了解事件詳情及提供意見。學校已作出跟進。該局亦一直積極與相關家長聯繫，提供適切的協助及支援。

發言人續稱，該局非常重視教師的專業操守，教師的言論和行為須符合專業操守和社會期望。教師應透過言傳身教為學生樹立良好榜樣，並以合理的方式表達意見。教育局與學校會繼續嚴肅處理有關事件，採取適當的跟進。