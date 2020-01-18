港珠澳大橋陸路遊紓緩東涌壓力　東人工島今年內開放

港珠澳大橋通車後，一度有不少內地違規「野馬團」湧港，為東涌地區帶來壓力。珠海創投港珠澳大橋珠海口岸運營管理有限公司日前首推「大橋陸路體驗遊」，可讓旅客自選只遊大橋不出市區，而備受關注的大橋東人工島旅遊項目也將於今年內向公眾開放。香港旅遊業界歡迎大橋開設陸路遊及開放東人工島，認為不但能紓緩東涌壓力，也能在目前的有限客量下，為港珠澳大橋旅遊「保溫」。

大橋運營管理公司周四(16日)首發港珠澳大橋體驗遊，首期3條線路包括「珠海公路口岸—港珠澳大橋—香港口岸」、「香港口岸—港珠澳大橋—澳門口岸」，以及「珠海公路口岸/澳門口岸—港珠澳大橋—香港東薈城/昂坪360」。遊客可根據自身需要選擇單程或往返線路，期間可通過大橋穿梭巴士，聆聽講解員介紹港珠澳大橋的建造過程。

至於備受關注的大橋東人工島旅遊項目已於去年4月進行全球招標。據了解，最後由中國旅遊集團旗下的中旅智業中標。東人工島屬內地管轄範圍，面積約1萬平方米，島上有幢6層主體建築物，將預留作展覽館、觀景平台、茶室等商業用途，預計今年內向公眾開放。

旅遊界立法會議員姚思榮認為，不少人只想參觀大橋，料開放東人工島可減輕東涌壓力之餘，也可帶動本地一天團，冀望東人工島未來能簡化出入境程序。香港旅遊促進會總幹事崔定邦亦歡迎東人工島開放，認為可在目前有限的旅客數量下，維持大橋的知名度，為大灣區旅遊「保溫」。