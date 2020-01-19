港人急逃難　移民潮不減

香港人豬年心死，申請良民證準備移民海外的數字創新高，鼠年將至，港人離心不減，延續這股移民潮。就移民潮大仙賜中吉靈籤「子路拱雉」，籤文意指當中有一隻機警的雌雉，發覺周圍有異動時，馬上飛走，等到安全時再飛回來，正是港人移民寫照，十分應景。籤文預示移民潮持續熾熱，佛隱居士坦言：「多人想移民，但不是話走就走到，移民都有危機。」

局勢不穩，好多人都想移民，為此求得第八十一中吉籤「子路拱雉」，籤文：「山梁雌雉淂其時，上下飛鳴自樂之，色舉須知翔後集，作聲三嗅過山欹。」籤文引古人孔子與學生子路在山邊看見一隻雌雉，非常機警醒目，在樹葉間跳上跳落，快樂地鳴叫，但當發覺周圍有甚麼異動時，便馬上飛走，等到安全時再回來。飛走時，連叫三聲，就此消失在山野間。

佛隱居士解釋，香港政治和經濟環境都有危機，好多人想移民，有機會便想走，尋找安身之所，正如雌雉想飛出去，但事實上，不是話想走便走到，要有條件才能飛走，這是港人悲歌。

有移民顧問公司表示，去年查詢及申請移民數字均較前年同期多一倍，港人熱門移民國家及地區以台灣、澳洲、美國、加拿大及英國為主，其中台灣因入場門檻較低，移民申請個案增加三成，查詢個案亦增加一倍。

事實上，反修例風波自去年六月掀起，如計算去年一至五月，良民證申請數字只有一萬零四十四宗，較前年同期的九千七百四十二宗，只輕微增加百分之三點一。惟若由去年六月起計至十二月中，申請數字合共二萬一千六百四十一宗，較前年六月至十二月底的一萬三千七百八十二宗，大幅增加五成七之多，可見升幅與過去半年來的社會事件有明顯關係。

此外，台灣移民政策近年逐漸收緊，有意移民台灣的人加快決定申請，亦令數字增加。根據台灣內政部移民署數字顯示，去年一月至十一月分別有四千九百六十一名港人獲台灣當局給予短期居留，以及一千三百一十人獲批定居許可。

英國去年宣布修改企業家移民計劃，以及美國公民及移民服務局去年開始將EB—5類移民簽證的投資金額提高八成，造成「尾班車效應」，令查詢移民英美的數字近月上升。