東方日報A1： 鼠年多是非　港止暴無期

經歷逾七個月社會動盪未止，本港元氣大傷，港人期盼新一年有好開始。東方報業集團按習俗在庚子鼠年來臨前，擇吉日到黃大仙祠向大仙求籤問卜，仙師為香港整體運勢賜中平籤「公冶長入獄」，預示鼠年爭拗仍然不絕，是非多多，社會紛爭不斷，單是抗爭行動被拘捕逾七千人要審訊，面臨被判監亦印證這籤文所指的「入獄」，過程中難免再生不同意見。政治方面求得上吉籤「曾點論志」，大人小朋友都因不同政見鬥氣不停，社會難言安穩，幸好大家發表意見後舒懷而減少紛爭。治安方面求得上吉籤「朱洪武登基」，預示上半年仍亂事處處，中秋過後才有機會轉為平穩。

黃大仙贈香港鼠年總體運程是第七十七中平籤「公冶長入獄」，籤文為「鳥語能通公冶長，南山得個虎拖羊，其身雖在於縲絏，到底非關自己殃。」說古人公冶長某日正值家貧無米下鍋之際，有一鳥飛來對他說：「公冶長，南山有虎拖羊，你食肉，我食腸。」公冶長聞訊即往南山，果然見一羊，他嚇走老虎，把腸臟留給鳥食，自己把羊肉帶返家，豈料有人眼紅，誣告公冶長偷羊，官老爺出差，將公冶長押在獄中，最後他仍是清白的，及後又得此鳥設法相救出獄，得脫官非。

黃大仙解籤樓、堪輿學家佛隱居士解說，此中平籤的故事講述孔子弟子公冶長為人聰明，懂鳥語，但被人陷害偷羊，最後真相大白，無犯罪便不用坐監，寓意鼠年爭拗多，無事生非，不是事實的亂事多，運勢反覆，仍然不順境。籤文又寓意清白的最終也是清白，謠言亂港在籤文下可說是最終會有清白的一天，相等於公冶長遭入獄之苦，結果也是真相大白，但過程就需要時間。

反修例示威抗爭以來，被捕人數逾七千，但檢控人數僅過千，其中超過一半被控暴動罪，如果罪成，他們可能面對最高十年的監禁。佛隱居士坦言，籤文揭示雖然很多人被捕，未來要面臨入獄，但過程中亦是示威不斷，警察繼續拉人，令警民關係持續緊張。

香港政治方面亦然，大仙賜第七十八上吉籤「曾點論志」，籤文為「瑟希鏗爾尚留聲，春暮時剛春服成，冠五六人童六七，舞雩歸詠暢幽情。」佛隱居士解說，不同政見的人，不論大人小朋友，大家各有觀點，互相鬥氣，紛紛擾擾。另外，籤文亦解作意見各有所持，大家一起暢為表達，亦是樂事，即雖是紛爭多意見，但表達過後仍是舒懷。

立法會一月九日會議便流會，成為今年首次，揭開紛爭序幕。因立法會主席梁君彥批准勞工及福利局局長羅致光提出動議，根據《議事規則》將《2019年僱傭（修訂）條例草案》的二讀辯論中止待續，但不交付內務委員會處理，由大會討論決定是否直接轉交人力事務委員會審議。

不過，民主派議員陳志全在討論期間提出點算開會法定人數，最終會議因人數不足，梁君彥宣布流會。學者批評，立法會已淪政治角力場，拉布、流會成為平常事，民生議題無法審議，幾近癱瘓立法會。如泛民於九月立法會換屆選舉中取得否決權，便能成功控制區議會及立法會，後果不堪設想，恐怕香港無希望。

治安方面則獲賜第二十五上吉籤「朱洪武登基」：「群山擾擾朝中嶽，有似為臣列鵠班，拱立兩行齊整肅，自居此地豈無歡。」籤文述及明朝開國國君朱元璋，少時牧牛，率群童登中嶽之巔，戲稱自己為帝，使群到賀，後朱元璋終成皇帝，號稱洪武。

佛隱居士解說，此籤暗示中秋過後，治安始平穩下來，上半年仍有騷亂，有人利用示威活動渾水摸魚，例如小偷、爆竊等。籤文寓意要有穩定的世局前，都會有紛亂及抗爭，就如明朝朱洪武登基前，都經過多番戰爭，推翻元朝及平定各處地方亂事，對香港來說亦是需要時間平亂後，方有新的穩定局面。

本港去年一月至十一月共錄得五萬二千二百五十宗罪案，較前年同期的五萬零一百二十二宗，上升四點二個百分點，而去年首十一個月整體破案率為三成六，較前年同期近四成三為低。警方表示，處理過去七個多月的示威活動，無疑影響警隊日常工作。

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