我有正能量：微時縮影　重溫老香港回憶

「微行動」義工不時帶着微型作品到護老院探訪，讓長者重溫老香港的回憶。

鐵碌架床、通花玻璃窗、斑駁的牆身，甚或是桌上的一份舊報紙，件件細緻逼真。這些都是戴佑安（又名安泰）小時候與婆婆住在觀塘徙置區「雞寮」7層公屋的生活點滴。從事攝影工作近20年，安泰一直思索如何將當年情景重現眼前。2012年他機緣巧合下認識一位微型藝術家，拜師學藝兼自學，花了約2個月時間完成第一個微型作品 ─「雞寮-香港七層公屋」。他更不時帶領義工製作微型作品，並帶到護老院進行探訪，讓他們重溫老香港的回憶。

為了準確呈現這些60、70年代獨有的產物，從資料搜集、物料研究、質感舊化等，每個工序都相當費神。看似平平無奇的紅磚地，原來是仿照當年一些買不起紅磚的人，以英泥拌紅粉，再用麻繩拉線壓出坑紋的做法，模仿紅磚地。市面上的鐵線放進1:12的微型世界中略嫌過粗，安泰偶然剪開損壞的USB電線，卻發現電線芯塗上顏料後，竟成了製作微型衣架的上佳素材。

安泰陸陸續續製作多個老香港、或圍繞籠屋等社會議題的作品。可惜外婆中風後行動不便，無法到展覽現場參觀，他靈機一觸，「點解唔帶作品去老人院畀佢睇呢？」這個念頭促成義務探訪計劃「微行動」的誕生。將微型作品變成「導體」，讓因為身體的限制，無法離開固有空間的人士都可以欣賞藝術品。

這天，12名來自基督教聖約教會堅樂中學的中一學生，先學習製作微型的傳統日曆。精細的物件更講究細節，學生們小心翼翼用𠝹刀將30張指甲般大小的日曆紙逐一分割，避免𠝹歪或產生毛邊。然後將日曆紙整齊疊起，在邊緣塗上白膠漿。用卡紙包邊黏好，貼上底板便大功告成。大夥兒帶同多個微型藝術品和微型日曆來到區內一間護老院探訪。

「初頭擔心佢哋（中學生）態度會好冷淡，點知個個都好主動，甚至自發將自己整嘅微型日曆送畀長者。」安泰指，學生細心地將微型作品帶到長者面前講解，讓他們重溫老香港的情景。探訪過程中，學生又會與長者進行互動，例如利用大自然的落物，譬如一草一石，與長者繪畫圓形，取其圓滿的意象；亦有貼揮春活動，藉此訓練長者的手部肌肉和手眼協調。與此同時，長者又會雀躍地分享他們年輕時的經歷，這種零距離的交流正正體現「微行動」的目標。

除了把微型作品帶到長者或有需要人士面前，安泰一直思考如何拓展「微行動」的意念。去年底，他將作品帶到維港海濱長廊，希望透過舉辦參觀活動，吸引不同年齡、界別、能力的人士，走出他們固有的生活圈子，前來欣賞藝術品。

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