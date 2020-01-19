鄭若驊尸位素餐犯眾怒　瞌睡釣魚等運到

本港法治不彰，律政司司長鄭若驊責無旁貸，被揶揄為歷來最廢的「避政司司長」，民望評分長期「墊司底」，豬年更仆倒倫敦街。連黃大仙賜籤亦批示鄭若驊主理的香港法治為中平籤「康順釣魚」，以釣魚比喻法治，即鄭若驊等運到，像隱士般坐在樓台賞風月而不務實工作，位居律政司司長就單單是坐在這個位置，沒有履行分內工作。籤文寓意原本不是漁翁，就算是刻意打扮，頻頻下釣，但並不看重有否收穫，只是醉心於「角色扮演」的不切實際。

第九十七中平籤「康順釣魚」：「憑欄晚眺倚南樓，滿目風光景色幽，一葉小舟頻下餌，漁翁釣淂有魚否。」康順為古時一位隱士，倚着向南樓台的欄杆，滿目的風光景色幽雅，水面上，有一葉小舟，只見他作漁翁打扮，頻頻下釣，至於有沒有魚獲，那就不得而知了。只空有良辰美景，釣魚不得其法，有無收穫，還是個未知數。

佛隱居士解說，法治要公平公正，更要有耐性，不能亂來，放長線釣大魚是重要，但需要果斷，魚竿有反應就應收竿，不能扮漁翁享受釣魚的過程，也不管是否有魚上釣，獨個兒陶醉在角色之中。此籤亦反映鄭若驊處事慢吞吞，沒有果斷動作，就等於康順隱士扮漁翁的「角色扮演」，沒有履行律政司司長應做的工作，就例如壹傳媒黎智英在二○一七年六月涉嫌刑事恐嚇東方報業集團男記者，案件證據確鑿、有片有相有人證，律政司拖足逾兩年半仍未起訴黎智英。

東方與受害記者在去年十二月廿三日第十七度去信律政司要求交代案件進度，律政司於本月六日以電郵回覆，惟回覆內容大同小異，答完等於無答。即使鄭若驊被質疑其配偶潘樂陶屢涉官非，有瓜田李下之嫌，在回覆中仍死撐會堅守專業態度處理公務。外界狠批律政司刑恐案檢控一味靠拖，一直沒交代檢控進度，難以令人相信檢控無政治考慮，懼怕黎智英背後的外國勢力。

香港民意研究所最新一輪司局長民望數字，司長鄭若驊評分十四點五，繼續「墊司底」，成為三名司長中評分最低的一人。同時，反對鄭若驊出任律政司司長的比率亦創新高，有百分之七十七受訪者反對。學者認為，無論甚麼政見立場，市民均不滿意鄭若驊，她應該問責下台。評分亦反映政府止暴制亂無方，令暴亂變成為風土病，鄭若驊失職、瀆職，檢控龜速，令犯罪者逍遙法外。