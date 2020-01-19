網民熱話：放手提袋被拒圖公審 野蠻客反被斥「搭的士啦」

小巴車廂空間狹窄，如再放置其他物件時，便會十分「阻碇」。近日有乘客在乘搭小巴時，將手袋放在司機座位附近，遭司機一口拒絕。事後這名乘客十分不滿，將司機的照片放在社交網站圖公審，卻被網民「圍攻」。

事發在周五（17日）下午5時30分，從內地乘客欧阳飞儿在Facebook群組「巴士的事討論區」上載的6張照片所見，清楚看見小巴車廂的前方及司機的側面。其後事主發貼文訴苦，形容司機為「大角咀無良叔叔」，並指司機「態度過分，唔畀我將手提袋放前面，仲野蠻話，我話唔得就唔得」，甚至認為司機的行為「唱衰香港」。但網民對於乘客的言論「唔受落」，批評乘客「要求多多」。

事後有網民質問乘客「點解一定要畀你放？」，批評乘客「咁多要求，搭的士啦」。亦有人讚小巴司機的回應「好波」。

網民有話說：

Apple Lau： 唔畀你放好正常喎，唔鍾意咪搭的士

利海： 司機講得好唔得就唔得

Nawk Ennovy： 點解一定要畀你放？

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