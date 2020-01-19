自以為英雄做人太霸道　林鄭治港無方隨時換人

謀事在人，成事在天。行政長官、政務司司長和財政司司長的工作就關係到香港鼠年好壞。為林鄭月娥求得中吉籤「馮煖客孟嘗」，籤文提到英雄，佛隱居士則提醒她不要自以為英雄，處事過分霸道。張建宗則得中吉籤「木蘭從軍」，難長期擔正。陳茂波更得下下籤「孔子聞衛樂」，其下月公布的財政預算案，市民「唔啱聽，唔收貨。」

林鄭得第五十三籤「馮煖客孟嘗」：「珠履三千客孟嘗，誰人識淂有鷹揚，其中彈鋏歸來者，便是英雄志莫當。」佛隱居士說：「林鄭以為自己係英雄，為人霸道，其實她管唔掂香港，中央找到黑馬便換她。」

另從籤文內容亦可解說需求之得法處事，調養生息再謀動，寓意帶領這個社會需要有適當方法，某些時間要休養生息。

張建宗得第八十八籤「木蘭從軍」：「替父從軍胆氣雄，鬚眉巾幗幾人同，以身報國忠而孝，笑煞當時眾鉅公。」佛隱居士指林鄭若被換，張建宗雖有機會代理特首一段時間，但只是「代父從軍」，頂替一段時間。

從該籤籤文亦有另一種寓意，即使是頂替而擔任的職務，也會盡心盡力去做，具有衝勁地勇往直前。

陳茂波得第九十三籤「孔子聞衛樂」：「鄭衛之音不忍聽，淫風敗俗國將傾，令人深入迷津路，所奏全非古樂聲。」佛隱居士直言，陳茂波即將發表的財政預算案，市民「不忍聽，點講都係唔啱聽」，個個不收貨。

該籤文亦寓意鄭、衛的音樂，真難聽！既誨淫，又傷風敗俗，遲早會令國家傾亡。因為它所奏的，全非正經音樂，聽多了會消磨壯志，意思是管理財政的財政司司長要有針對性政策，不能得過且過，才能令經濟復甦。