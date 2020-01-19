政府資助中小企參與貿發局展覽　料惠及5000企業

政府今(19日)公布，將於下月1日推出一項一次性計劃，資助本地中小企參與香港貿易發展局舉辦的展覽，以進一步協助本地中小企拓展市場和商機；計劃為期半年，至今年7月31日。於計劃下，本地中小企每參與一項期內的貿發局展覽，可獲資助一半參展費，上限為1萬港元。

商務及經濟發展局局長邱騰華表示，資助計劃預計會惠及超過5000家本地中小企。受惠於計劃的中小企，如符合申請「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」(「BUD專項基金」)或「中小企業市場推廣基金」(「市場推廣基金」)」的條件，仍可就餘下的參展開支申請該等基金的對等資助。

邱表示，企業正面對外圍經濟環境的挑戰和當前經濟下行的壓力，中小企經營尤其困難，近月有不少展覽業界人士反映，經濟下行減低了本地中小企參展的意欲。政府決定擴大資助範圍，資助本地中小企參與貿發局的展覽，讓他們可向來自世界各地的買家和潛在商業合作夥伴展示香港的優質服務和產品，把握商機。

此外，「BUD專項基金」及「市場推廣基金」已獲額外注資共30億元，由明日(20日)起倍增每家企業的累計資助上限和首期撥款比率，以及擴大「BUD專項基金」的資助地域範圍至涵蓋所有與香港簽署自由貿易協定(自貿協定)的經濟體，以協助企業提升競爭力及拓展內地和海外市場。一支名為「中小企資援組」(SME ReachOut)的支援小隊則由本月1日起已開始投入服務，透過與中小企直接見面，協助他們尋找合適的資助計劃。