專家指中港交通頻繁　關注武漢肺炎傳港可能

武漢肺炎疫情未減，醫院管理局行政總裁高拔陞今(19日)發表網誌表示，中港兩地交通頻繁，加上病毒可能「有限度」人傳人，未來傳入香港的可能性不可輕視，面對這場挑戰必須嚴陣以待。他又指自上月底接獲武漢肺炎病例的通報後，醫管局已召開了多次中央指揮委員會和傳染病及緊急應變中央委員會會議，聽取各醫院和相關專家的意見，統籌各項「圍堵」傳染病的策略，切實執行「早通報、早隔離、早化驗」的策略，阻截有可能傳入和擴散的肺炎個案。

對於有醫護界擔心醫護人員的防疫裝備是否足夠，高指會確保前線同事在應對新傳染病時無後顧之憂，當中確保有足夠的個人保護裝備。他指出，若以2009年豬流感的高用量計算，公立醫院現時儲備的保護裝備足夠使用超過3個月。至於隔離病床，目前有500張負氣壓隔離病床可以隨時接收傳染病人，另有數百張備用的隔離病床用作接收其他病人，化驗室的支援服務亦已經加強，務求可以在24小時內得出快速測試結果，以盡快確定病人是否受感染。

高指，香港需要嚴陣戒備武漢疫情，加上冬季服務高峰期的壓力，稍後會探討減少公立醫院非緊急手術的可行性，亦會盡量安排將病情穩定和合適的病人轉往療養病房或私家醫院，以減輕急症病房的壓力。