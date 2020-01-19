政府研推劏房租管　議員指應同時設空置稅

政府日前宣布推出10項紓困措施，包括研究推行「劏房」租務管制。實政圓桌立法會議員田北辰今早(19日)在電台節目表示，政府提出針對劏房制訂租務管制，應同時設立空置稅，否則有業主可能會因為市道問題，將單位空置，變相減少租用單位供應。

至於政府建議將「$2乘車優惠」計劃的年齡資格由65歲下調至60歲，田認為此措施是「計時炸彈」，因未來交通費會提升、長者人口會增加，他建議該計劃定期根據市面上的交通費升幅調整。財政預算案下月底公布，田指過去半年有約60萬名零食及飲食業的前線員工開工不足，平均每人一個月賺少1000至2000港元，重申應全民派錢1萬港元及考慮提升退稅額。

他亦表示，因政治事件，內地遊客減少約一半，保守估計未來3至5年遊客的人數都不會「返來」，指香港將來不能再依靠「天跌下來」的個人遊，需着重外國遊客及增加本地人的消費意欲。

田又質疑海洋公園因管理不善，而導致入場人次由2016年約600萬，跌至2018年的580萬。他估計海洋公園今年和未來數年虧蝕會擴大至每年10億港元，預計即使政府注資106億港元，其中40億港元都只是「填氹」。他建議政府每年為海洋公園提供有限度補貼，同時要更換行政總裁及主席等管理層，以及在不增加經常投資情況下引入創意元素，舉辦更多活動，並定期監察公園的開支。