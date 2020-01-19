海關高速截擊艇速度制勝　龍鼓灘檢510萬走私凍肉

香港海關前日(17日)進行反走私行動，在龍鼓洲對開海面偵破一宗涉嫌利用漁船及躉船走私的案件，檢獲約146,000公斤懷疑走私凍肉，估計市值約510萬元。行動中，海關拘捕30名男子，年齡介乎26至63歲。

海關有組織罪案調查科特別調查第一組指揮官王禮庸指，走私集團以躉船作海上貨物分貨點，將大量凍肉運載至香港水域邊境範圍，再以漁船或小型貨船等其他船隻以接棒方式將貨品走私至中國內地。

王指，海關在一個月前發現走私活動，經深入調查後，前晚在香港西面水域部署監視行動，期間發現4艘躉船被拖至龍鼓灘對開海面，其後躉船上的燈光突然熄滅，船上工人隨即將凍肉搬運至附近其他船隻。海關人員隨即展開圍捕行動，成功截獲其中兩艘準備駛往內地船隻，並於兩船上分別檢獲1,800公斤懷疑走私凍肉。

關員其後再截查2艘拖船及該4艘躉船，一共截獲142,000公斤懷疑走私凍肉，海關估計 ，走私集團一次動用4艘躉船，目的為加快卸貨速度，並在短時間內轉移大量凍肉作走私用途，走私船隊規模在近幾年屬相當罕見。此外，交收貨物地點相當接近香港水域邊界，假如走私集團發現執法人員船隻，可以在短時間內逃去，增加執法難度。

行動中，海關在船上共拘捕30名涉嫌走私男子，其中25名為本地男子，另5名為內地人，惟案件仍在調查，不排除有更多人被捕。

海關港口及海域科海域突擊及策略規劃組指揮官黃雅綸指，超過100名海關人員出動，配合多艘海關船隻進行拘捕行動，涉案地點海域深淺不一，距香港海域邊界不足1海里。由於涉案船隻航速約15海里，涉案人士僅需3至4分鐘就可離開香港水域範圍。有見及此，海關特別部署多艘高速截擊艇、淺水巡邏艇及區域巡邏船。

其中高速截擊艇及區域巡邏船最高分別可達55及50海里，達目標船隻航速的3至4倍，行動中海關船隻以速度制勝追截目標。經點算，海關在行動中檢獲的凍肉包括雞翼、雞腳、豬手、豬扒及豬內臟等，來源地包括美國、巴西、德國、葡萄牙及西班牙等。

黃指，該批走私凍肉如能成功入境，預料可逃避百分之9至79不等的關稅及增值稅。海關估計，除逃稅外，由於內地海關總署對進口凍肉實施「符合評估審查要求的國家或地區輸華肉類產品名單」制度，根據有關規定，境外凍肉必需經正規途徑向內地海關申報，經檢疫確定符合內地法規及食品安全標準。

而該批走私凍肉如能成功進入內地，所有凍肉均未經合法檢疫，而大部分凍肉在運輸中並無保持全程冷凍，有機會攜帶重大動物傳染病病源、人畜共患病、大量致病菌及寄生蟲，凍肉一旦流入市場將造成重大食品安全隱患。

連同今次行動，香港海關在今年度已搗破4宗海路走私凍肉案件，共檢獲約282,000公斤貨物，總值約1,050萬港元。黃指，海關共有5款合計22艘不同船隻，以針對部署不同反走私行動，包括5艘區域巡邏船、4艘高速截擊艇、2艘淺水巡邏艇、2艘海港船及9艘硬殼充氣橡皮艇。

海關重申，走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出任何未列艙單貨物，最高可被判罰200萬元及監禁7年。