陳茂波料新一年度赤字更嚴重　或調整退稅等措施

財政司司長陳茂波今早(19日)在網誌表示，政府早前公布10項解困措施，初步估算涉及逾100億港元的經常開支，措施可在明年起逐步落實，屆時香港的經濟恢復過來，政府收入將回復較高水平，同時可探討是否需要其他開源措施。他提到過去多年，政府持續推出一些一次性的措施，例如退稅、寬免差餉、豁免商業登記費等，涉及的金額不小，在有需要時，當中或許亦可作調整，騰出資源。

他指，2019/20年度的政府帳目是15年來首次出現赤字，2020/21年度由於收入減少，加上政府繼續以逆周期措施撐經濟、紓民困，相信赤字水平會更高。但他表明，新一份財政預算案會繼續採取擴張性財政姿態，推出逆周期措施，即使可能出現較大赤字的預算案，仍會保持香港的公共財政持續穩健及金融穩定。

他又提到，最近10年政府的經常開支增幅很大，且遠高於收入的增幅，因為人口高齡化快速之外，另一主要原因是為回應社會對不同公共服務的需求以及提升服務質素，不過，這樣的增幅長期持續下去，社會不容易負擔。