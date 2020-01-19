法定假擬遞增至17天　羅致光指傾向不資助僱主

政府日前提出的十招紓困措施，包括爭議多年的法定假期，會逐步由現時12天，增至最多17天。勞工及福利局局長羅致光在電視節目表示，政府傾向不在該項措施中「落水」，即不會資助僱主因員工放更多假而增加的開支，認為行政費可能會是資助額的一兩倍，他相信如果以較長時間，逐步增加假期日數，僱主能適應。

至於政府建議把普通長者生活津貼和高額長者生活津貼合而為一，金額劃一為3585港元，羅在網誌解釋，有關改動是由於現時領取普通長生津長者數目，不及領取高額長生津長者數目的十分之一，新安排亦可簡化安老社會保障制度。

他稱現時長生津已考慮到如何與公共年金配合，放在年金的本金，不會當作資產的一部分，但年金的每月給付，則會作為申領長生津收入限制的一部分。他提到，由於長生津有資產及收入限制，強積金日後將逐步發揮效用，預料領取長生津的長者比例將會逐步下降。

羅亦指，人口高齡化在政府財政上仍會是一個挑戰，透過不斷改善強積金制度及社會保障制度中的資產及收入上限設計，可逐步紓緩人口高齡化增幅所帶來的額外公共財政承擔的壓力。