藝術館大變身　天台改建頂層採特選玻璃防刺眼

香港藝術館大變身！經過歷時7年多的翻新工程，藝術館近月已重新開放。擴建後的藝術館，展覽空間增加逾四成，由原來7000平方米，增至約1萬平方米；展廳由7個增至12個。受高度限制影響，設計團隊把天台改建為新頂層，增加兩個展館，該層玻璃特別選用夾層玻璃和夾絲網，以反射紫外線，令訪客欣賞展品時不會感到太刺眼。而新樓層樓底亦較高，可放置較大型的展品，配以可以飽覽270度維港海景的落地玻璃，訪客可一邊觀看藝術品，一邊俯瞰尖沙咀和維港的景色。

發展局局長黃偉綸發表網誌，邀請建築署介紹翻新後的藝術館。建築署建築師劉偉健指，新的外牆以水泥纖維板為主要建築材料，從遠處看就像一排排長形方塊，透過獨特的組裝方法，營造凹凸的效果，既有助隔熱，以降低建築物的溫度，亦令外牆在不同的日照下，產生如波浪的形態。獨特的設計概念源自維多利亞港的海浪，以凸顯藝術館位處維港旁邊的特色。

為了方便訪客進入藝術館，擴建後的建築物特別增設多個入口。建築署高級建築師馮慧雯說，以往訪客必須在戶外乘搭扶手電梯才能進入1樓正門，擴建後主入口遷至地下，1樓改為接待大堂及多功能廳，可舉辦專題展覽和文化活動；另於地下增設3個出入口，其中一個更連接星光大道，讓訪客可從不同方向進入藝術館，而以往每層的茶色玻璃則改為透明落地玻璃，設計力求通透明亮，也令景觀更開揚。

藝術館旁亦加設別館，即新翼大樓，以擴大藝術館的空間，其一樓與藝術館打通，兩個空間加起來，成為館內最大的展廳。至於別館中間約10米高的中庭，可擺放巨型藝術品，亦讓自然光透入。