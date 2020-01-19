修例風波：77%市民促公開催淚彈成分

修例風波至今，警方發放超過1.6萬枚催淚彈，施放地點遍及全港各區，警方及政府一直拒絕公開催淚彈的化學成分。有政黨於去年12月19日至今年1月8日，訪問了2971名市民，以了解他們對於警方使用催淚彈的手法及對政府處理催淚彈殘餘物的意見。調查發現，77%的市民認為政府應公開催淚彈的成分，讓公眾知道如何清洗及保護自己，免受催淚彈影響健康。

調查亦發現，33%的受訪者表示，受訪者或其家人曾因吸入催淚彈，而構成身體出現不同程度的不適。對於政府一直拒絕交代催淚彈的化學成分，警方稱是為免影響警方的行動及部署，60%市民認為此做法不合理，認同警方做法的受訪者只有約30%。

立法會議員郭家麒表示催淚彈曾射入民居、安老院、學校等地方，對長者、小童朋友、長期病患者影響尤大。他又指，有食環署外判的清潔公司，不曾派發任何保護裝備予清潔工人，令他們接觸到化學物而感到不適，工人們亦沒有訓練或指引如何清潔催淚彈的殘餘物，殘餘物對他們的健康會構成威脅。

清潔服務業職工會總幹事杜振豪表示，早前警方在彌敦道一帶大量發射催淚氣體，造成嚴重污染，清潔工人沒有受到處理催淚煙殘留物的培訓，工作時僅獲提供普通外科口罩及膠手套，保護裝備不足。工會要求政府在未了解清楚催淚煙成分對公共衞生的禍害前，應勒令警方暫停使用催淚彈、在受催淚煙影響的重災區，委派專業人員，在全副保護衣裝備下執行清潔工作，並在受催淚煙影響較輕微的地方，向清潔工人提供培訓及足夠裝備。