嚴防大鼠戊肝鼠年爆發　食衞局研熱能探測配AI監察

農曆鼠年將至，食物及衞生局局長陳肇始今(19日)發表網誌表示，基於今月10日一名男子對大鼠戊肝肝炎呈陽性反應，並因長期病患離世，認為雖然戊型肝炎是可治癒的疾病，但是對於高危人士，尤其是長期病患者等，感染戊型肝炎可能會出現嚴重病情，因此政府不會掉以輕心，同時呼籲大家加倍小心注意個人、食物及環境衞生。

陳表示，去年進行了6個月的全城清潔運動，期間食環署捕獲10,114隻活鼠，堵塞5344個鼠洞及收集12,542隻死鼠。去年1至10月間捕獲活鼠和堵塞鼠洞的數目增加40%以上。另外，食環署特別針對食肆在後巷處理食物等情況，加強執法行動，由去年5月20日至今年1月5日共發出733張傳票、1032張定額罰款通知書、1290張清除垃圾/廢物及清理地方通知書、3446封勸誡信、2161個口頭警告。

陳又說，正研究以熱能探測攝錄機，配以人工智能分析技術，監察老鼠的活動範圍和活躍程度。初步測試結果顯示數據能直接比較滅鼠行動前後的老鼠數目，從而量化及評估滅鼠工作成效，而有關技術可偵測老鼠活動的進入點、路徑和經常出沒的範圍，從而更有效放置殺鼠劑及捕鼠器。