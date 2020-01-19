醫學會專家指武漢肺炎傳播快　流感個案宜交社區處理

武漢市不明肺炎在去年除夕爆發後，病毒不停向外擴散，多地包括香港均出現懷疑病例。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超今午(19日)在論壇節目表示，武漢肺炎傳播速度快，惟暫未知悉其主要源頭，而現有數據不足以分析實際情況，預料未來將陸續出現更多個案。梁續指，香港每逢冬季均出現流感，導致病房爆滿，認為現階段政府應把流感分流至社區處理。

中大呼吸系統學講座教授許樹昌認為，最大問題是尚未發現傳染源頭，僅能確認病毒存在於武漢華南市場外。按現有資料，許認為武漢肺炎的傳染力較沙士遜色，惟病毒潛伏期可達14日，病人或會於潛伏期間入境香港，不排除疑似案例會於未來一兩星期上升。針對防疫措施，許指出一旦飛機關閉引擎後的空氣不流通，認為於機上檢疫不明智。他又舉泰國為例，當地政府於關口放置溫度監測儀器，成功分辨出兩個武漢肺炎個案，有效防止病毒於社區擴散。

立法會衞生事務委員會副主席陳凱欣認為，現階段最重要是把好關，防止疫情輸入香港，衞生部門應採取適當措施防疫，例如擴大情報指引或推出健康申報表格，事前亦可預先聘請充足人手，或印刷有關表格，認為當局不能待疫情爆發之後才作補救。