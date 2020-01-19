維園年宵開鑼無乾貨　市民不設預算買年花

位於銅鑼灣維園的農曆年宵市場今日(19日)首日開鑼，但有別過往，今年不設乾貨攤檔。不少到場的市民都會購買年花過節，並直言最重要開心過節，故不會特別設預算購買，合眼緣就會買。

花檔檔主潘先生表示，受又熱又濕的天氣影響，水仙長得比較高，預計當中20%「冇咁靚」，但價格方面則與往年相若。他稱以花市人流計算，人流屬不俗，自己的熟客訂單與去年相近。而人稱「桃花大王」的劉海濤則指今年營業額比往年好，惟銀行訂單減少約15%。

另一名花檔檔主梁先生指，有三分之一生意都是熟客為主，今年不會特別加價，一盆桔約400至600港元，菊花則不會引入新品種，主要入手大紅大紫的顏色。他稱雖然今年未有設乾貨攤檔，但要購物的客人仍會到場購買。

而經營熟食檔的鄭女士表示，今年人流較少，預期利潤比成本高20%至30%已心滿意足。她指人均消費約30港元，最受歡迎為串燒及魷魚。

市民熊先生如往年般到場選購年花，並打算買水仙、銀柳及桃花。他指桃花價格與往年相若，未見特別優惠，並花了1000港元購買中型桃花。另外，他稱今年只設濕貨，令會場較冷清，氣氛相對淡靜。

洪先生及洪小姐指今年只有濕貨，但通道相對闊，行得較舒服及容易走入花檔挑選心頭好。她續指自己年年都會買年花如五代同堂、百合及劍蘭，預計今年消費與往年相若，預算1000港元，並謂「最緊要買得開心」。而一家大小同遊的蔡小姐指自己家中一向會放蘭花，暫沒預算，「合眼緣就會買，志在開心」。