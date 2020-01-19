旺角年宵市場人潮疏落　檔主打定輸數蝕本離場

位於旺角界限街花墟公園的年宵市場今日(19日)正式開幕，惟今年場內不設乾貨市場，人潮疏落，有檔主直言已「打定輸數」，料將蝕本離場；另有花農首日已割價賣花，銷情穩定，期望可於年三十(24日)前售光。

至於附近的旺角花墟則逼滿大量手持年花的市民，滿載而歸，警方亦有派員維持秩序，並於太子道西把部分馬路位置劃分為行人路供市民通過。有市民指年宵市場較遠，故選擇在花墟選購，也有人認為今年年宵市場不設乾貨，較為舒適，預計花費5000多港元買年花。

在花墟公園擺檔4、5年的花檔檔主琪琪姨指出，今年入貨量與往年相約，惟沒有乾貨市場，吸引力及人流同樣大減。她續指，雖然鮮花來貨價上升20%，但仍決定於首日就減價約30%吸引客人。以蘭花為例，往年1支蘭花售價100港元，割價至60港元1支，而一束6支的蘭花亦由600多港元減至488港元，琪琪姨又指，蘭花一般可擺放3個月，「期望可於年卅晚前售光存貨」。

同樣於花墟公園擺檔、主打蝴蝶蘭的花檔檔主吳先生表示，雖然今年檔位較大，惟人流明顯疏落，入貨量大減一半，只能以平常心看待，相信不會蝕本離場，「但最多打個和，或者蝕我份人工囉」。

在場內售賣魚蛋及碗仔翅等熟食的負責人何先生指出，周日人流本該「迫到行唔到入嚟」，惟今日明顯疏落，預計營業額會下跌約30%。為吸引客人，他指今年主打售價20港元至30港元的熟食，減少售賣較昂貴的食物。

丘氏夫婦帶同子女到年宵市場，指每年均預算花費5000多港元購買年花，暫以1000多港元買入蘭花、百合及串串金等。他們又指，今年場內不設乾貨，不但較為舒適，價錢亦下降約20%，打算數天後再到場選購。每年均購買年花布置家居的高先生表示，今年花費500多港元購買桃花及富貴子等，與往年相約，又指今年第一次於旺角買年花，因年宵市場較遠，故只在花墟附近選購。