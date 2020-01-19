修例風波：警指因警員遇襲射催淚彈　批主辦單位推卸責任

民間集會團隊今午(19日)於中環遮打花園及遮打道一帶舉行「天下制裁集會」，期間再演變成衝突。港島總區(行動)高級警司吳樂俊在晚上的記者會上表示，集會期間發現有人拆毀鐵欄、用雜物堵路、破壞交通燈及發生多宗暴力事件，警方於是派出警民關係組人員，前往集會地點附近與主辦單位溝通，解釋相關情況及要求取消集會。期間，有關警員在集會主辦人面前突然被大批暴徒包圍及毆打，其中有人更手持磚塊及棍施襲，將警員打至頭破血流，他們負傷離開現場時，仍被大批人追打。事件造成至少4名警員身體多處受傷，其中至少1人仍然留醫，須作進一步檢驗。

吳樂俊強調，警民關係組人員一直與主辦單位有緊密溝通及聯繫，大家曾見面，彼此互相認識，安排他們到公眾活動現場與主辦單位保持聯繫，亦是行之有效的溝通方法，可盡快將警方資訊傳達予有關單位，以作出適當配合。今日遇襲警員一直在集會現場附近進行相關工作，竟被主辦單位指稱為疑似便衣警，將警員被襲擊的責任推諉至警方身上，故意刁難及挑動在場人士情緒，警方感到非常憤怒。在此情況下，警方只好即時採用最低武力，施放催淚煙驅散暴徒，以制止暴力行為，強調警方此舉純粹驅散長江集團中心一帶聚集人群，否認有刻意朝遮打花園方向施放。

他重申，由於暴徒的暴力破壞行為，才導致有關集會需要中止，而主辦單位違反不反對通知書協定，並未協助維持公眾集會的秩序，警方因此在今晚拘捕主辦單位一名姓劉男子，港島總區重案組正調查相關案件，如有足夠證據會作出檢控。他表示警方在集會現場一帶加強截查工作，目的是為了公眾安全。而在截查行動中，至少8名男子攜帶錘子、士巴拿、伸縮棍等攻擊性武器，因此將他們拘捕，警方對暴徒剝奪市民和平表達訴求的權利感到非常遺憾。