修例風波：警力被攤分　油尖去年下半年爆竊案創5年新高

反修示威持續逾7個月，警方抽調大量人手應對，處理日常案件的警力變得緊張，令賊匪乘虛而入，其中名店林立的油尖區更成為受影響地區之一。警方表示，去年油尖警區錄得爆竊案有204宗，較前年大幅上升近57%，其中154宗更是於去年下半季錄得，即反修例示威期間發生，有關數字創下該警區近5年新高。警方指社會氣氛不穩，令罪案數字增加，部分市民更視警方如敵人，亦令警方執法變得困難。

油尖警區助理指揮官（刑事）曾仲斌接受訪問時表示，爆竊案直線上升，大多與一些店舖和住宅的未有加強保安有關，例如沒有管理員或未有安裝閉路電視，而油尖區向來多人進出，加上店舖習慣將大量現金存放店內，更容易成為犯罪者「搵食」的目標。他又說，對警方來說到處都是犯罪黑點，「好似搶劫咁，會喺街上面就咁搶，甚至唔用拳頭唔用刀唔用槍，都會搶到，而且錢唔少。」翻查紀錄，去年11月就有兩名找換店東主於尖沙咀棉登徑被多名匪徒以牛肉刀、木棍及懷疑辣椒水襲擊，並搶走1500萬現金。

受到反修例示威影響，大部分人手被抽調至處理示威遊行活動，處理日常案件的警力就變得緊張，令破案率亦受到影響。曾表示，油尖警區去年1至五5的破案率維持約36%的水平，但直至6月起，破案率就一直下跌至不足27%，其中8月更進一步降至18%，直至十一月才回升至32%。

對於外界指警方減少警力巡邏導致罪案上升，曾稱，罪案上升不完全只因為人手問題，「更重要可能是破窗效應，例如一個地方爛溶溶，令人覺得嗰度無人理，有人搶劫得手，發現自己冇被拉。」曾續指，犯罪分子懂得找尋下手機會，例如有觀察警方巡邏次數，「好似依家鍾意蒙面，行出街已經見怪不怪，過去會覺得成日有人蒙面會可疑，所以去截查，但依家唔會」，「防罪唔係靠棟個軍裝差人就可以解決，而係靠成個系統」，希望破窗效應停止，讓賊人知道犯法並非「無王管」。

曾並指，社會氣氛亦令到警察調查變得困難，部分市民視警方如敵人，有探員調查案件時需要翻查或索取閉路電視片段，卻遭到商戶及機構拒絕，令調查工作進度受阻，舉步維艱，油尖沙咀警署自去年8月開始先後受到5、6次攻擊，警員安全亦受到威脅，外出巡邏亦變得困難，形容「就算出去行，都要執開路面啲石先行得到」，「我哋只係偵查罪案，唔係要為難大家，希望大家理性思考，重拾對警隊工作的認同」。