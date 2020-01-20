新春節日氣氛反令長者情緒低落 　照顧者要多留意

農曆新年本應喜氣洋洋，惟大時大節容易勾起長者愁緒，倍感孤獨，甚至會產生自殺念頭。有社工指，不少長者因身體機能退化而無力照顧自己，出現自覺無用和厭世等負面情緒，及後形成抑鬱症等情緒病，繼而萌生自殺傾向，提醒家人及照顧者應多留意其行為及情緒變化，及早預防並治療病情，避免悲劇發生。

長者安居協會社區關顧服務經理、註冊社工林金燕表示，協會去年共新開逾1400宗個案，較前年的約千宗上升29%，當中更有110人有自殺風險，較前年大增68%。林解釋，長者普遍身體健康欠佳，病痛纏身，加上子女成長後遷出家庭或工作忙碌，令他們感到孤獨。

臨近新年，街上氣氛喜氣洋洋，長者會特別掛念已逝世的親人，容易出現負面情緒，嚴重者甚至會「覺得不如死咗好過」。林提醒照顧者可多留意長者情緒及行為，倘出現暗自流淚、脾氣大變，又或拒絕他人關心及參加社交活動，均屬患上情緒病的先兆。她又指，如發現長者忽然把全部積蓄付託他人，或家中突然多出危險物品，即代表該長者正計劃自殺，有需要聯絡精神科醫生，或轉介至防止自殺機構。

今年87歲的高婆婆(化名)是獨居長者，患有類風濕性關節炎、椎間盤突出、以及右邊髖關節有缺血性壞死等多種痛症，痛至夜不能寐，「喊到枕頭都濕晒」。她指自己曾多次求診，惟醫生認為她年紀太大，不宜接受關節置換手術，只能處方止痛藥物。高婆婆受無法根治的痛症折磨多時，及後買來一條尼龍繩，冀能籍死亡解脱。幸好高婆婆獲協會社工黃嘉濠持續開解及關心，最終打消自殺念頭。