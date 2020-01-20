水務署教育中心設12主題區　助學童認識水循環

雨水由山區經引水道流進水塘，一點一滴得來不易，要感受本港水資源毋須攀山涉水。位於天水圍的水務署教育中心「水知園」上月正式開放，主題展區設有12個，內有54項與市民生活息息相關的展品與互動設施，讓公眾從中認識水循環原理、本港食水管制時期措施等。學童亦可藉互動遊戲掌握大自然水循環全貌。

中心面積達720平方米，較搬遷前位於旺角的教育中心增加1.4倍。「水知園」為學童提供學習體驗，可通過模擬釣魚遊戲了解水塘釣魚須知，又可通過「慳水」比賽學習節約用水，並在立體球幕影院欣賞環保動畫。在用水效益標籤展區內，參觀者可了解花灑、水龍頭、洗衣機等產品的用水效益。

到場參觀的小學生曾梓斌指中心與老師講課有別，以遊戲方式推廣水相關知識，相當有趣。水務署高級工程師湯詩燕指，期望以形象化方式展示水資訊。「我們希望透過一系列科技和視覺效果，增加學生和公眾對水資源資訊的了解，以及節約用水的意識。」為加深市民認識水務設施運作和歷史，水務署為公眾舉辦導賞團，安排實地參觀水庫、濾水廠、水務文物徑等，參加者可獲發部門吉祥物「滴惜仔」紀念品。