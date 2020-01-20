武漢肺炎：深圳北京首現患者　武漢急增136新病例1人已死

湖北武漢市爆發新型冠狀病毒肺炎，引起全國關注；據內地周一（20日）凌晨發出的公布，北京以及鄰近香港的深圳亦首現病例，分別有2宗及1宗確診個案。武漢同日亦通報，該市近兩日急增136新確診病例，其中1人死亡。

國家衞健委周一（20日）表示，現居深圳的66歲男患者，在去年12月29日赴武漢探親，至今年1月3日出現發燒、乏力等症狀，翌日返回深圳後就診，在同月11日轉至深圳市定點醫院隔離治療。院方在上周六（18日），將標本送至中國疾控中心檢測，並在周日（19日）經國家衞健委診斷組專家評估後，一致同意確認為新型肺炎病例。患者目前病情穩定。省部門已對密切接觸者進行追蹤隨訪。國家衞健委稱，這是廣東省首宗確診新型冠狀病毒肺炎的輸入性病例。

北京大興區衞健委周一通報，該區醫療機構接診兩名曾到過武漢的發燒患者，根據臨床症狀和流行病學調查及專家評估，確認為新型冠狀病毒肺炎病例。兩名患者目前已在定點醫院接受隔離治療，目前無呼吸道症狀，病情平穩；曾與患者密切接觸者的人士正接受醫學觀察，目前無發燒等異常情況。

爆發新型肺炎的起源地武漢市，過去兩日確診病例急增。該市衞健委周一凌晨通報，經國家、省市專家組結合多項檢測結果綜合研判，上周六（18日）確診59宗病例，周日（19日）確診77宗。此新確診的136名患者中，男性佔66例、女性70例，年齡介乎25歲至89歲；發病日期均在1月18日前，首發症狀大多為發燒、咳嗽或胸悶、呼吸困難。其中輕症100例、重症33例，危重症3例中1人已死。

截至周日晚上10時，武漢市累積病例增至198宗，其中3人死亡，25人治愈出院；目前仍在院治療的170例中，輕症佔126例、重症35例、危重9例。另累計密切接觸者817人，已解除醫學觀察727人，尚在接受醫學觀察90人。