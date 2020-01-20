東方日報A1：中環再成戰場　警施催淚彈救同袍

距離農曆新年不足一星期，但社會局勢仍然動盪。反修例陣營昨在中環舉辦的集會再度演變成警民衝突，大批黑衣暴徒在集會開始後用雜物堵塞中環道路，並在馬路縱火，警方鑑於集會主辦者無法控制局面，昨午四時後宣布集會解散，並由一直與主辦單位有溝通的兩名警民關係科便裝人員與大會商議安排，但黑衣暴徒不由分說用磚頭及木棍圍毆及追打二人至頭破血流，防暴警及速龍小隊即時營救，施放胡椒噴霧及催淚彈驅散暴徒，並帶走多人。警方斥示威者襲警行為令人髮指，必定嚴正執法。政府強烈譴責暴徒無法無天的襲警暴行。

民間集會團隊昨午三時在中環遮打花園發起「天下制裁」流水式集會，獲警方發出不反對通知書。集會舉行前，警方昨日由中午起已在金鐘及中環一帶道路嚴密布防，期間截查多名黑衫人士，並派出水炮車及裝甲車停泊在高等法院外的金鐘道。當集會地點逼爆參加者後，需確保安全地流水式向金鐘路線離開。大會指有十五萬人參加，警方說最高峰時有一萬一千六百八十人。

警方表示，近一段時間已很少使用催淚煙，但昨日因為現場失控及有警員遭圍毆，才施放催淚煙。警方在集會現場採取截查行動，目的在維護公眾安全，昨日該類行動最少在八人所攜物品搜出士巴拿、錘、伸縮棍及其他攻擊性武器遭拘捕，兩名警員受襲時暴徒使用的武器就是同類伸縮棍。

昨午約四時，遮打花園集會開始後，警員在雪廠街截查一名男子，突然有人向警員掟水樽，雙方隨即爆發衝突。警員在東亞銀行總行外制服一男子，現場有人與警員推撞並懷疑搶犯，警員施放胡椒噴霧驅散。現場示威者向警方防線掟漆彈，轉至德輔道中一帶以膠欄及雪糕筒等雜物架設路障，並築起傘陣短暫對峙，又在雪廠街馬路上焚燒紙皮。

幾乎同一時間，主辦單位聲稱遮打花園已經爆滿，呼籲集會人士向金鐘方向散去，現場即時有大批人站起響應。大約昨午四時二十分，警方派警民關係科十名代表要求民間集會團隊即時解散集會，指其未能控制集會秩序。現場人士感到不滿，包圍並毆打兩名警員，大批黑衫人更一度追打警員至長江集團中心門外，被打警員頭破血流。

警員被襲不久，大批速龍小隊趕到現場增援，並發射催淚彈驅散，黑衫人隨即向遮打花園方向逃竄，現場煙霧瀰漫，一片混亂。未幾，警方再在終審法院、遮打花園梯間發射多枚催淚彈及胡椒球彈，當時遮打花園尚有人群仍未散去，有人在會所街附近被警員制服在地上、血流披面。

衝突過後，有十多人在港鐵金鐘站外巴士站聚集，警員一度舉起黃旗及藍旗警告，要求在場人士立即離開，否則或干犯非法集結。及至傍晚，警員突然在畢打街及德輔道中交界向前推進，並制服最少六個人。另有傳暴徒轉攻灣仔站及銅鑼灣區，但警方大批警車及防暴警早已在上述高危地點駐守，最終沒發生亂事。

警方發表聲明指，昨日有人在中環遮打花園一帶破壞、縱火及堵路，更有至少兩名警民關係科人員在集會場地與主辦單位溝通時，突然被大批人士以木棍等武器圍毆，導致頭部流血。警方批評該等行為令人髮指，故使用最低所須武力來驅散及拘捕違法者，包括施放催淚煙。

警方昨晚表示，受襲的兩名警民關係科人員，是一直與集會主辦單位及其發言人劉頴匡溝通及認識。襲警事件中，消息指共有四名警員受傷，分別是高級督察左頭頂流血及右手無名指腫痛；警署警長右手尾指受傷及腫痛；女警長頭部左前額左頭頂及左後腦有傷，左手前臂懷疑骨折，左手尾指腫痛，右手食指尾指腫痛；警員頭部前額流血受傷。

劉頴匡在集會結束後在灣仔會見記者，指昨有十五萬人參與集會，歸咎警方破壞和平集會令場面失控。記者會結束後，突有警員上前，並以「煽動他人暴力情緒」及「違反不反對通知書條件」的理由帶走劉頴匡。

昨晚八時後，陸續有黑衣人在旺角聚集，九時許，突然有約二十名示威者，在登打士街將大批垃圾桶推出彌敦道行車線上，阻礙交通，其時一名約六十歲男子欲阻止堵路，即被五至六名暴徒圍毆，以硬物猛扑至鮮血滿面，防暴警趕至驅散，並將傷者送院，防暴警察繼續在旺角太子等區駐守。

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